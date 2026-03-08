لبنان يعلن مقتل 4 في ضربة إسرائيلية استهدفت فندقا في بيروت
بيروت 8 مارس آذَار (رويترز) – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء ضربة إسرائيلية أصابت شقة في فندق رمادا بوسط بيروت، في أول غارة تستهدف قلب العاصمة منذ استئناف الأعمال القتالية بين إسرائيل وجماعة حزب الله الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا جراء الضربة التي استهدفت منطقة الروشة في بيروت.
ويؤوي الفندق نازحين فروا من الحرب في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وشوهد بعضهم يغادرون المبنى خوفا من ضربات جوية أخرى.
ولم يتوافر المزيد من التفاصيل حتى الآن. ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل.
كان لبنان قد انجر إلى الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم الاثنين بعد أن أطلقت الجماعة المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. وردت إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب وشرق لبنان ومحيط بيروت.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )