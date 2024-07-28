لبنان يقول إنه طلب من أمريكا حث إسرائيل على ضبط النفس بعد هجوم الجولان

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بيروت (رويترز) – قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب لرويترز يوم الأحد إن الحكومة اللبنانية طلبت من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل 12 طفلا وشابا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، التي اتهمت جماعة حزب الله بالمسؤولية عن القصف.

وقال بوحبيب إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اللبنانية نقل رسالة إلى حزب الله تطالبه بالتحلي بضبط النفس أيضا. ونفى حزب الله المسؤولية عن الهجوم. وتعهدت إسرائيل بالرد السريع.