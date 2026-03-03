لبنان ينجر إلى الحرب مع تبادل حزب الله وإسرائيل الضربات

5دقائق

من مايا الجنبيلي وألكسندر كورنوال وجنى شقير

بيروت/القدس 3 مارس آذار (رويترز) – انجر لبنان أكثر اليوم الثلاثاء إلى الحرب في الشرق الأوسط مع إطلاق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على إسرائيل لليوم الثاني على التوالي وإرسال إسرائيل قوات إلى الجنوب وشنها موجات من الغارات الجوية.

وكان لبنان، الذي تحده إسرائيل من الجنوب وبات مسرح عدد من الصراعات بينها وبين حزب الله، يتجنب حتى أمس الاثنين تداعيات الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران قبل أن يفتح حزب الله النار بطائرات مسيرة وصواريخ.

ومع مقتل عشرات في غارات جوية انتقامية، أدى تحرك حزب الله للدخول في الصراع إلى تفاقم الانقسامات المستمرة من فترة طويلة في لبنان بشأن وضع الجماعة، وهو الفصيل اللبناني الوحيد الذي احتفظ بالسلاح بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975و1990.

واتخذت الحكومة اللبنانية أمس الاثنين خطوة غير مسبوقة وحظرت الأنشطة العسكرية لحزب الله. ونددت صحيفة الأخبار الموالية لحزب الله اليوم الثلاثاء بهذه الخطوة وقالت إنها قد تؤدي إلى حرب أهلية.

وتصاعدت أعمدة الدخان من الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي يسيطر عليها حزب الله، بعد شن إسرائيل غارات جوية جديدة.

وفر آلاف اللبنانيين من منازلهم في المناطق التي تحملت وطأة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في عام 2024. وقالت الأمم المتحدة إن 30 ألف نازح على الأقل لجأوا إلى مراكز إيواء في لبنان منذ اندلاع الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله أمس الاثنين.

* غارات إسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي إنه نشر قوات إضافية في جنوب لبنان خلال الليل لاتخاذ مواقع دفاعية تحسبا لأي هجوم محتمل من حزب الله.

وقال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني “نحن موجودون في منطقة الحدود فقط بطريقة دفاعية لمنع أي هجمات على المدنيين والنقاط الاستراتيجية المهمة جدا”.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان أنه أذن للجيش بالتقدم والسيطرة على مواقع أخرى.

وحذر الجيش الإسرائيلي ليلة أمس الاثنين كل سكان المنطقة الحدودية بجنوب لبنان بضرورة ترك مناطقهم.

وقال مصدر أمني لبناني إن القوات الإسرائيلية تشن غارات على بعض المناطق على الحدود. وقال شهود إن الجيش اللبناني انسحب من سبعة مواقع أمامية على الأقل على الحدود.

وأبقت إسرائيل على بعض القوات في الجنوب بعدة مواقع على قمم التلال بعد وقف إطلاق النار في حرب 2024.

وجنوب لبنان، الذي يغلب الشيعة على سكانه، معقل رئيسي لحزب الله منذ زمن حيث حصل على دعم سياسي ونشر أسلحته هناك قبل صراع عام 2024. وانتقل الجيش اللبناني إلى المنطقة واستولى على مخابئ أسلحة للجماعة منذ ذلك الصراع الذي خرج منه حزب الله ضعيفا بدرجة كبيرة.

وأعلن حزب الله شن ثلاث هجمات منفصلة اليوم الثلاثاء باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ، وقال إنه استهدف منشآت عسكرية في شمال إسرائيل.

* صاروخ على منزل في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا من لبنان أصاب منزلا في شمال إسرائيل. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه تم علاج رجل من جروح نجمت عن شظايا الزجاج.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل أمس الاثنين جاءت من خارج المنطقة الحدودية الجنوبية التي أعلن الجيش سيطرته عليها في يناير كانون الثاني.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية أمس الاثنين بأن 52 شخصا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان وأصيب أكثر من 150 آخرين. ولم تصدر الوزارة أي تحديثات اليوم الثلاثاء.

وتعرض مقر قناة المنار التابعة لحزب الله في بيروت للقصف في غارة جوية شنتها إسرائيل خلال الليل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه شن المزيد من الغارات الجوية على بيروت اليوم الثلاثاء وقصف “مقرات قيادة ومستودعات ووسائل قتالية ومكونات اتصالات عبر الأقمار الصناعية تابعة لمقر استخبارات حزب الله في بيروت” كانت تستخدم “تحت غطاء مدني”.

وقال إنه اتخذ خطوات، مثل توجيه إنذارات مسبقة، لتجنب احتمال تعرض المدنيين للخطر.

(شارك في التغطية أحمد الإمام وتالا رمضان – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)