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لبنان يندد بالهجمات على المدنيين ويدعو لوقف الأعمال العدائية

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القاهرة (رويترز) – نددت الحكومة اللبنانية في بيان يوم السبت بالهجمات على المدنيين ودعت إلى وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات.

وجاء بيان الحكومة بعد مقتل عشرة أشخاص في هجوم صاروخي على قرية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بتنفيذ الهجوم لكن الجماعة نفت ضلوعها فيه.

وشددت الحكومة في البيان على “أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسانية”.

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