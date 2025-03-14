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لتحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19,89 تريليون درهم خلال 2024

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أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، ارتفاع قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية UAEFTS، بنسبة 15,9% خلال العام 2024 لتصل إلى 19,898 تريليون درهم (5,4 تريليون دولار) مقارنة بنحو 17,159 تريليون درهم (4,67 تريليون دولار) خلال 2023، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الخميس أنّ التحويلات التي نفذتها البنوك ارتفعت بنحو 13,3% إلى 12,491 تريليون درهم (3,4 تريليون دولار) خلال 2024 مقارنة بـ 11,018 تريليون درهم (2,99 تريليون دولار) خلال 2023، في حين ارتفعت التحويلات التي نفذها المتعاملون بنحو 20% لتتجاوز 7,4 تريليون خلال (2,04 تريليون دولار) 2024، مقارنة بنحو 6,14 تريليون درهم (1,63 تريليون دولار) خلال 2023.

وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة التحويلات خلال كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي نحو 1,878 تريليون درهم (490 مليار دولار) مقارنة بنحو 1,707 تريليون درهم (462 مليار دولار) خلال كانون الأول/ديسمبر من العام 2023.

هت/دص

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