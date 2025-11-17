لجان المقاومة الشعبية: إسرائيل قتلت قياديا محليا في غزة

من نضال المغربي

القاهرة 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) – قالت لجان المقاومة الشعبية، وهي فصيل متحالف مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الاثنين إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال لأحد قادتها المحليين قرب مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.

وأضافت أن القيادي وسيم عبد الهادي، أحد أبرز قادة ذراعها المسلح، قتل في ما وصفته بأنه “عملية اغتيال جبانة وغادرة”.

وأوضحت أن عبد الهادي لعب دورا في تطوير القدرات العسكرية لألوية الناصر صلاح الدين، وهي الذراع العسكري لها.

ولم تُصدر الجماعة أي تهديد مباشر بالرد حتى الآن.

كما لم يصدر أي تعليق من إسرائيل حتى الآن على مقتل عبد الهادي.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن عامين من القصف الإسرائيلي المكثف والهجمات البرية في غزة أسفرا عن مقتل أكثر من 69 ألف شخص.

واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم بقيادة حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أسفر، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

ودخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، لكن أعمال عنف متفرقة اندلعت منذ ذلك الحين.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن شخصين قتلا بنيران إسرائيلية في واقعتين منفصلتين بالشجاعية وبيت لاهيا في شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على طلب من رويترز للتعليق إن قواته قتلت في إحدى الواقعتين شخصا عبر إلى منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية وزرع أجساما مشبوهة في الأرض قرب القوات المتواجدة هناك.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قتلت شخصا آخر قالت إنه اقترب منها في منطقة لا تزال تحتلها إسرائيل، مما شكل تهديدا مباشرا. ووصفت كلا الشخصين بالإرهابيين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 268 فلسطينيا على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار. وقالت إسرائيل إن مسلحين قتلوا ثلاثة من جنودها خلال الفترة نفسها.

(تغطية إضافية من ستيف شير في القدس – إعداد بدور السعودي وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)