لجنة: نحث إيران على الإفراج فورا عن نرجس محمدي الحائزة على نوبل

أوسلو 2 مايو أيار (رويترز) – قال رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام لرويترز اليوم السبت إنه يطالب السلطات الإيرانية بتسليم نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إلى فريقها الطبي المختص لتلقي العلاج العاجل، إذ لا تزال حياتها في خطر.

وذكر يورجن واتني فريدنيس، نقلا عن عائلتها ومحاميها، أن صحة محمدي، التي فازت بجائزة نوبل للسلام لحملتها من أجل حقوق الإنسان في إيران عام 2023، “تدهورت بشكل خطير”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)