لجنة الرقابة في ميتا تطالب بعدم الإزالة التلقائية لعبارة مؤيدة للفلسطينيين

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(رويترز) – – قالت لجنة الرقابة في شركة ميتا بلاتفورمز يوم الأربعاء إنه لا ينبغي للشركة الأم لفيسبوك أن تزيل تلقائيا عبارة يرى البعض أنها تُظهر التضامن مع الفلسطينيين ويرى البعض الآخر أنها مؤيدة للعنف ضد اليهود.

وأضافت اللجنة، التي تعمل بشكل مستقل ولكنها ممولة من شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية، أن عبارة “من النهر إلى البحر” لها معان عديدة، وبالتالي لا يمكن اعتبار استخدامها في حد ذاته ضارا أو عنيفا أو تمييزيا.

وتشير هذه العبارة إلى نهر الأردن والبحر المتوسط، اللذين تقع بينهما إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وكثيرا ما يتم ترديد هذه العبارة في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول منتقدو العبارة إنها معادية للسامية وتدعو إلى القضاء على إسرائيل. وترفض مجموعات أخرى هذا التفسير.

وقالت باميلا سان مارتن، الرئيسة المشاركة للجنة الرقابة “السياق أمر بالغ الأهمية. مجرد إزالة الخطاب السياسي ببساطة ليس حلا. يتعين أن يكون هناك مجال للنقاش، خاصة خلال أوقات الأزمات والصراعات”.

وقالت اللجنة إنها توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أن راجعت ثلاث حالات تتعلق بمحتوى نشره مستخدمون مختلفون على فيسبوك يحتوي على هذه العبارة.

وقالت شركة ميتا في بيان “نرحب بمراجعة اللجنة لتوجيهاتنا بشأن هذه المسألة. وفي حين يجري تطوير جميع سياساتنا بمراعاة السلامة، فإننا نعلم أنها تأتي وسط تحديات عالمية ونسعى بانتظام للحصول على مدخلات من خبراء خارج ميتا، بما في ذلك لجنة الرقابة”.

وطالبت اللجنة أيضا شركة ميتا بتحسين الوصول إلى البيانات للصحفيين والباحثين، بعد أقل من شهر من توقف الشركة عن استخدام برنامج كراود تانجل، وهو أداة تُستخدم على نطاق واسع للتحقق من المعلومات المضللة وإجراء البحوث حول المحتوى على منصات ميتا، بما في ذلك إنستجرام.