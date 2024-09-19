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لجنة بالأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت معاهدة عالمية لحماية الأطفال في غزة

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جنيف (رويترز) – نددت لجنة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل قائلة إن عملياتها العسكرية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول كان لها تأثير “كارثي” عليهم.

وقالت اللجنة المكونة من أربعة أعضاء في وثيقة “تندد اللجنة بأشد العبارات بالانتهاكات الجسيمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينها الخسائر الهائلة في الأرواح بسبب الأعمال العسكرية التي تنفذها الدولة الطرف (إسرائيل)”.

وقال الوفد الإسرائيلي في سلسلة من جلسات الاستماع في الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إن الاتفاقية لا تنطبق على غزة والضفة الغربية، وأضاف الوفد أن إسرائيل ملتزمة باحترام القانون الدولي الإنساني.

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