لجنة تحقيق بنغلادشية تخلص إلى اعتبار 287 من ضحايا الإخفاء القسري في عهد الشيخة حسينة في عداد الأموات

خلصت لجنة تحقيق في بنغلادش تنظر في حالات إخفاء قسري سجّلت في عهد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة واجد، الإثنين إلى اعتبار 287 شخصا في عداد الأموات.

وقالت اللجنة إن بعض الجثث يُعتقد أنها أُلقيت في الأنهر، بما في ذلك نهر بوريغانغا في العاصمة دكا، أو دُفنت في مقابر جماعية.

وقالت اللجنة التي عيّنتها الحكومة المشكّلة بعد الإطاحة بالشيخة حسينة إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في آب/أغسطس 2024، إنّها حقّقت في 1569 قضية اختطاف، مع اعتبار 287 من الضحايا في عداد الأموات.

وقال عضو اللجنة نور خان ليتون، في تصريح لوكالة فرانس برس “لقد توصّلنا إلى عدد من القبور غير الممهورة في أماكن عدة يُرجّح أن الجثث دُفنت فيها”.

وأضاف “أوصت اللجنة بأن تسعى بنغلادش إلى التعاون مع خبراء الطب الشرعي للتعرّف على الجثث وجمع عينات الحمض النووي من أفراد الأسر وحفظها”.

في تقريرها النهائي الذي قُدّم إلى الحكومة الأحد، أوردت اللجنة أن قوات الأمن نفّذت أوامر الشيخة حسينة وكبار مسؤوليها.

وأشار التقرير إلى أن كثرا من المختطفين كانوا ينتمون إلى الجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد، أو إلى الحزب الوطني البنغلادشي، وكلاهما من الأحزاب المعارضة للشيخة حسينة.

في تحقيق منفصل، بدأت الشرطة في كانون الأول/ديسمبر نبش مقبرة جماعية في دكا.

وضمت المقبرة رفات ثمانية على الأقل من ضحايا الانتفاضة ضد الشيخة حسينة، وقال رئيس إدارة التحقيقات الجنائية محمد صبغة الله إن الجثامين كلها مصابة بطلقات نارية.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قتلوا في حملات القمع بينما كانت الشيخة حسينة تتمسك بالسلطة، ما ساهم في إدانتها في كانون الأول/ديسمبر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال محمد نبيل الذي تم التعرف في المقبرة في دكا على جثة شقيقه سهيل رانا البالغ 28 عاما “نحن ممتنّون لأننا توصّلنا أخيرا إلى المكان الذي دُفن فيه شقيقنا”.

وأضاف “لكننا نطالب بمحاكمة سريعة لعناصر الشرطة الذين أطلقوا النار على الناس إبان الانتفاضة”.

