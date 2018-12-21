أليس ساشوفا – كليزلي العضو في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. (SRG SSR)

تشرف اللجنة على تنسيق مختلف المهام التي يقوم بها مجلس إدارة هيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية، وتقدم توصيات في هذا المجال.

تقوم اللجنة في تعاون مع الحكومة الفدرالية بتحضير عُهدة الخدمات (الخاصة بهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية) وتقدم توصيات بخصوص تعديلها، وتقترح مرشحين ومرشحات لشغل منصب المدير في تعاون مع المدير العام أو المدير، وبإمكانها اتخاذ قرارات بخصوص تغيير مكان تواجد الأستوديو هات.

تشرف اللجنة على إعداد التقرير السنوي الخاص بنوعية الخدمة العمومية المقدمة، وهذا لصالح مجلس إدارة هيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية وتحدد نماذج البرامج المقترحة. وتقوم اللجنة، وفقا لنماذج البرامج المقترحة ووفقا للإطار المالي الذي وافق عليه مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، بتوزيع الميزانيات واختيار أعضاء مجلس الجمهور.



أليس ساشوفا – كليزلي (رئيس)



شريكة منذ صيف 2013 في شركة Vendbrige AG للإستشارات في زيورخ.

سابين سوسترونك



فانسان أوغوستان



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