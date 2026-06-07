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لطيفة بنت محمد تبدأ الاثنين زيارة للسويد على رأس وفد رفيع المستوى

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تبدأ رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الاثنين زيارة إلى مملكة السويد، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وتترأس الشيخة لطيفة وفدا رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين يسعى لاستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية بين البلدين.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة السويد، وما تشهده من تعاون متزايد في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية.

وتجري الشيخة لطيفة خلال الزيارة مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات العالمية الرائدة في السويد حول سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية التنموية، بحسب الوكالة.

هت/الح

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