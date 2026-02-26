لقاء أميركي-أوكراني في جنيف وروسيا تؤكد عدم وجود “مهل” لإنهاء الحرب

بدأ اجتماع بين مبعوثين أوكرانيين وأميركيين في جنيف الخميس تمهيدا لمحادثات ثلاثية جديدة مرتقبة مع الروس الذين أكدوا من جهتهم عدم وجود “مهل نهائية” لوضع حد للحرب.

وكتب رئيس الوفد التفاوضي الأوكراني رستم عمروف على منصة إكس “نواصل اليوم في جنيف عملنا في إطار المسار التفاوضي. وقد بدأ اجتماع ثنائي مع الوفد الأميركي بحضور (الموفدين الأميركيين) ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر”.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب، ستبحث كييف وواشنطن “الاستعدادات للجولة القادمة من المفاوضات الثلاثية بمشاركة الجانب الروسي”، مشيرا إلى أنه “من الضروري أن ننسّق مواقفنا قبل هذه المرحلة”.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس عمروف عند وصوله إلى فندق في جنيف، المدينة التي استضافت في منتصف شباط/فبراير جولة محادثات بين الأوكرانيين والروس بوساطة أميركية، لم تسفر عن أي نتائج ملموسة باستثناء عملية تبادل جديدة للأسرى.

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن موسكو ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية الخميس.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله “هل سمعتم أي شيء منّا عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضا إنه ما زال من المبكر جدا وضع أي “توقعات” أو تحديد المرحلة التي وصلت إليها عملية السلام.

وأردف لوسائل إعلام رسمية “ستكون محاولة تحديد مرحلة ما أو تقديم أي توقعات في الوقت الحالي خطأ كبيرا. لا أريد ارتكاب تلك الأخطاء”.

– محادثات ثلاثية مطلع الشهر –

يأتي اللقاء في جنيف بعد هجمات روسية ليلية جديدة على أوكرانيا، استخدمت فيها نحو 420 طائرة مسيّرة و39 صاروخا وأدت إلى جرح العشرات، بينهم أطفال، وفق ما أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة إكس.

وأوضح زيلينسكي أن الدفاعات الأوكرانية اعترضت معظم الصواريخ، لكنّ بنى تحتية حيوية ومباني سكنية أصيبت في ثماني مناطق.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس ليلا دويّ انفجارات أثناء الضربات الجوية الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وقبيل بدء المحادثات، أعلنت موسكو أنها سلّمت كييف رفات ألف جندي أوكراني، في مقابل جثث 35 عسكريا روسيا.

وتُعدّ عمليات تبادل الأسرى من النتائج الملموسة القليلة للاتصالات بين البلدين.

وجرى اتصال هاتفي دام نصف ساعة مساء الأربعاء بين زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، تناولا فيه لقاء جنيف والتحضيرات لمحادثات ثلاثية جديدة بين الأوكرانيين والروس والأميركيين، المقررة “في مطلع آذار/مارس” المقبل بحسب كييف.

وأعلنت روسيا أن مبعوث الكرملين للشؤون الاقتصادية كيريل ديميترييف سيتوجّه إلى جنيف الخميس “لمواصلة المفاوضات مع الأميركيين بشأن القضايا الاقتصادية”، وفق ما أوردت وكالة تاس الروسية الرسمية نقلا عن مصدر.

وسبق أن التقى ديميترييف مرارا مبعوثي ترامب.

وقال زيلينسكي في مطلع شباط/فبراير إن موسكو اقترحت على واشنطن استئناف التعاون الاقتصادي وإبرام اتفاقات تعاون بمئات المليارات من الدولارات.

– ضغط أميركي على كييف –

تضغط واشنطن من أجل وضع حد للحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وتحولت منذ ذلك الحين إلى أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة مئات آلاف القتلى ودمارا واسعا، خصوصا في شرق البلاد وجنوبها.

لكنّ أوكرانيا والدول الأوروبية الداعمة لها لاحظت أن إدارة دونالد ترامب تطالب كييف بتقديم تنازلات أكثر من موسكو لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة “لا يمكن ممارسة ضغط علينا… أكبر من ذلك الذي يُمارس على الروس، لأنهم هم المعتدون”.

وأوضح زيلينسكي من جهة أخرى الأربعاء أن المحادثات مع الأميركيين في جنيف ستتناول أيضا خطة “إنعاش” اقتصادي لأوكرانيا التي أنهكتها أربع سنوات من الحرب، إضافة إلى التحضير لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب بين كييف وموسكو.

ودعا إلى عقد لقاء ثلاثي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وترامب، وهو ما يرفضه بوتين إلى الآن.

غير أن المفاوضات لا تزال متعثرة، لا سيما بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا، إذ تطالب موسكو بتخلي القوات الأوكرانية عن المناطق التي تسيطر عليها، وهو ما ترفضه كييف.

واعتبر زيلينسكي الثلاثاء في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب أن “بوتين لم يحقق أهدافه، لم يكسر إرادة الأوكرانيين” بالرغم من المعارك الضارية والقصف الروسي اليومي.

