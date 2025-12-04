لقاء بين رئيسي وزراء إسبانيا والمغرب… والصحراء الغربية على جدول الأعمال

afp_tickers

3دقائق

يستضيف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نظيره المغربي عزيز أخنوش في مدريد الخميس لتوقيع اتفاقيات عدة ومناقشة قضايا التعاون بين البلدين، بدءا بقضية الصحراء الغربية.

وتصنّف الأمم المتحدة الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة حتى العام 1975 والغنية بالفوسفات والثروة البحرية، بأنها إقليم “غير متمتع بحكم ذاتي”، وهي آخر منطقة في إفريقيا لم يحسم وضعها بعد جلاء الاستعمار.

أدى قرار مدريد عام 2022 بدعم خطة الحكم الذاتي التي دعت إليها الرباط، متخلية عن موقفها المحايد، إلى فترة أكثر هدوءا في العلاقات بين البلدين، عقب الخلاف الذي تفجر في نيسان/أبريل 2021 إثر دخول إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، المستشفى في إسبانيا.

وقد أعرب مجلس الأمن الدولي أيضا نهاية تشرين الأول/أكتوبر الفائت عن دعمه للخطة المغربية.

يُعد اجتماع الخميس بين رئيسي الحكومة في إسبانيا والمغرب الاجتماع الثنائي رفيع المستوى الثالث عشر من نوعه.

يُتوقع أن تكون قضية الصحراء الغربية من المواضيع الرئيسية التي ستُناقش في اجتماعات الخميس، والتي سيسعى المغرب خلالها إلى إحراز تقدم في مسألة إدارة المجال الجوي للإقليم الخاضع حاليا لسيطرة إسبانيا انطلاقا من جزر الكناري.

وقال وزير التجارة المغربي رياض مزور في مقابلة مع صحيفة “إل موندو” “عندما يكون إقليم ما تحت سيادة دولة، فمن الأفضل أن تدير تلك الدولة جميع شؤونه الجوية والبرية والبحرية”.

ستُطرح أيضا في المناقشات الثنائية مسألة الهجرة، إذ يشترك البلدان في نقاط حدودية عدة، لا سيما بسبب وجود جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين في المغرب، كما تشكل الرباط شريكا رئيسيا لمدريد في الحد من الدخول غير النظامي إلى إسبانيا.

انخفضت الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا بشكل حاد في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، إذ بلغ عدد الوافدين 34 ألفا و251 شخصا مقارنة بـ56 ألفا و976 في عام 2024 (تراجع بنسبة 29%).

أكد وزير التجارة أن “المغرب يؤدي دورا بالغ الأهمية في مكافحة الهجرة غير النظامية. ونحن نبذل قصارى جهدنا، بالتعاون مع شركائنا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تحولها إلى مشكلة”.

ميغ/جك/خلص