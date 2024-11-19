لقاء بين ميلي وشي ودعوات لتبادل الزيارات

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التقى الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافيير ميلي الثلاثاء نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش مجموعة العشرين، على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهها ميلي في الماضي، وتبادل الزعيمان الدعوة للزيارة، وفقا للرئاسة الأرجنتينية.

خلال الاجتماع، أعربت الصين “عن اهتمامها بزيادة تجارتها مع الأرجنتين”، التي “أعربت عن رغبتها في تنويع وزيادة صادراتها إلى السوق الصينية”، حسبما أشارت الرئاسة الأرجنتينية في بيان.

واتفق الجانبان “على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات التجارية وتطوير المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصاديهما”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن شي قال إن الصين حريصة على “تعميق التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة والابتكار العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الرقمي” على وجه الخصوص.

وقالت الرئاسة الأرجنتينية إن شي “وجه دعوة رسمية للرئيس ميلي لزيارة الصين، وفي المقابل، وجه الرئيس ميلي دعوة رسمية إلى الرئيس شي لزيارة الأرجنتين”، على أن يتم الاتفاق على التواريخ في ما بعد.

ويؤكد الاجتماع، على أقل تقدير، تطبيع العلاقات بين البلدين، وهو ما لم يكن واضحا نظرا لانتقادات ميلي اللاذعة المتكررة في الماضي تجاه الصين.

قبل انتخابه في نهاية عام 2023، أكد ميلي مرارا وتكرارا أنه “لن يتعامل أبدا مع الصين أو مع أي (دولة) شيوعية”. وبعد فترة وجيزة من انتخابه، أكد رسميا رفض الأرجنتين الانضمام إلى كتلة بريكس التي تضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وإيران بشكل خاص.

ويبدو أن لهجته تغيرت، وخاصة في الأشهر الأخيرة، تجاه ثاني أكبر شريك تجاري للأرجنتين بعد البرازيل.

ففي مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال ميلي إن الصين “شريك تجاري مهم لأنها لا تطلب أي شيء، والشيء الوحيد الذي يطلبونه هو ألا نزعجهم”.

في حزيران/يونيو، مددت الأرجنتين والصين أيضاً، لاثني عشر شهرا، اتفاقية تبادل العملات، المعروفة باسم “المبادلة”، بما يعادل خمسة مليارات دولار. وهو اتفاق أبرم مع الحكومة الأرجنتينية السابقة (يسار الوسط) ويساعد الأرجنتين التي تملك احتياطيات ضئيلة من النقد الأجنبي.

وقالت الصين الثلاثاء إنها “مستعدة لمواصلة تعاونها المالي مع الأرجنتين ومن ثم مساعدتها في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي”، بحسب ما نقلت شينخوا عن الرئيس الصيني.

ببل/ص ك/ود