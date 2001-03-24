لقاء دايس وعرفات في رام الله

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مارس, 2001 09:53 ص 24 مارس 2001 - آخر تحديث - 09:53

وزير الخارجية السويسري يطالب بمنح سويسرا مهلة شهرين لتوفير الظروف الملائمة لعقد مؤتمر دولي حول معاهدة جنيف (swissinfo.ch)

اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية السويسري ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مساء يوم الجمعة في رام الله بالضفة الغربية، أسفر عن تمديد فترة المشاورات لعقد مؤتمر دولي حول تطبيق معاهدة جنيف الرابعة في الاراضي الفلسطينية.

الوزير السويسري اطلع الجانب الفلسطيني خلال هذا اللقاء الذي استغرق ساعة كاملة، على نتائج المشاورات التي تجريها الكنفدرالية بخصوص الدعوة الى عقد مؤتمر للبلدان الاعضاء في معاهدات جنيف بهدف تطبيق معاهدة جنيف الرابعة من اجل حماية السكان المدنيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة.



السيد دايس صرح عقب محدثاته مع الرئيس الفلسطيني ان نتائج الاستشارات الجارية حول عقد المؤتمر الدولي مشجعة، لكنها تظل غير كافية في الوقت الحالي. وطالب الوزير السويسري بمهلة شهرين اضافيين لمحاولة التوصل الى اجماع لعقد مثل هذا المؤتمر.



سويسرا، بصفتها راعية معاهدات جنيف والمسؤولة عن توجيه الدعوة لعقد هذا المؤتمر، ترغب في تهيئة الظروف من أجل إنجاحه بتفادي معارضة بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.



فإذا كان المؤتمر الأول الذي عقد في شهر يونيو حزيران عام تسعة وتسعين في جنيف قد أجل، بحجة عدم إحراج الوزير الأول الجديد آنذاك إيهود باراك وعدم عرقلة مسار السلام، فإن الجانب الفلسطيني، حتى وإن قبل توضيحات السيد دايس، فإنه يطالب سويسرا بالتعجيل بعقد المؤتمر، خاصة و"ان شارون يستعد لتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني ويتجاهل الاتفاقيات الموقعة وبدأ حملة نشاطات استيطانية مكثفة لفرض الأمر الواقع وقتل عملية السلام" حسب ما عبره عنه الوزير الفلسطيني صائب عريقات.



وفي انتظار معرفة موقف الجانب الإسرائيلي يوم الاثنين، حيث سيلتقي السيد دايس برئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، سيقوم الوزير السويسري بزيارة عدد من المشاريع التنموية في أراضى الحكم الذاتي الفلسطينية، التي تمولها سويسرا عبر مكتب الاتصال وعبر دائرة التعاون والتنمية السويسرية.



وفي طريقه الى هذه المناطق، سيطلع السيد دايس بصورة غير مباشرة على واقع الاستيطان ووُرش البناء التي بدأت تحاصر القدس.





محمد شريف - رام الله

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