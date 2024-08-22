لقاء في نيويورك بين دبلوماسيين أميركيين والدالاي لاما

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التقى مسؤولون أميركيون كبار الدالاي لاما الاربعاء في نيويورك، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في اجتماع مباشر قلما يحدث بين واشنطن والزعيم الروحي للتيبتيين المقيم في المنفى.

واجتمع الدالاي لاما الذي تعتبره بكين انفصاليا، بالمسؤولة في وزارة الخارجية أوزرا زيا والمسؤولة في مجلس الأمن القومي كيلي رزّوق في نيويورك حيث يتعافى الزعيم الروحي البالغ 89 عاما من جراحة في ركبتيه.

وخلال اللقاء أكدت زيا “مجددا التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان للتيبتيين ودعم الجهود الرامية للحفاظ على إرثهم التاريخي واللغوي والثقافي والديني المتميز”.

وتفرض بكين قيودا مشددا على التيبت التي تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتندد بالدالاي لاما الذي يطالب بمزيد من الحكم الذاتي للتيبت وتعتبره انفصاليا.

وخلال اللقاء الأربعاء ناقشت زيا “الدعم” الأميركي “لاستئناف الحوار بين جمهورية الصين الشعبية وقداسته وممثليه”.

والمحادثات بين بكين وزعماء التيبت متوقفة منذ 2010.

من جانبها، دانت بكين الاجتماع الخميس متّهمة الدالاي لاما بأنه “منفي سياسي منخرط في أنشطة انفصالية مناهضة للصين تحت غطاء الدين”.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ بأن “الصين تعارض بشدّة أي دولة تسمح للدالاي لاما بزيارتها تحت أي ذريعة كانت وتعارض بقوّة إجراء لقاء بأي شكل من الأشكال بين المسؤولين الحكوميين لأي دولة والدالاي لاما”.

وأضافت أن بكين “قدّمت احتجاجا قويا” لدى واشنطن.

خضع الدالاي لاما لجراحة في ركبتيه في نيويورك هذا العام. وقال في بيان نشر في تموز/يوليو إنه يتعافى بشكل جيد.

تنحى الدالاي لاما في العام 2011 مسلّما القيادة السياسية لشعب التيبت إلى حكومة اختارها ديموقراطيا نحو 130 الفا من التيبتيين حول العالم.

في تموز/يوليو فرضت الصين عقوبات على مشرّع أميركي بتهمة “التدخل” على خلفية دعمه للتيبتييّن، بعد شهر من مصادقة الكونغرس على قانون يعزز الدعم للتيبت ولقاء بين مجموعة من البرلمانيين الأميركيين والدالاي لاما في الهند.

استعادت بكين السيطرة على التيبت التي كانت تتمتع بحكم ذاتي واسع، في 1951 قبل أن يفرّ الدالاي لاما إلى المنفى في 1959.

بور-اها/غد-لين/غد