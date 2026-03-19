لقاء ودي بين ترامب وتاكايتشي رغم الحرب على إيران والإشارة الى بيرل هاربور

نجحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في الحفاظ على علاقات جيّدة مع دونالد ترامب، بالرغم من تحفّظ طوكيو عن الهجوم الأميركي على إيران وتلميح الرئيس الأميركي إلى هجوم القوّات اليابانية على قاعدة بيرل هاربور الأميركية إبّان الحرب العالمية الثانية.

وأشاد سيّد البيت الأبيض الذي لا يبخل بالمديح على تاكايتشي منذ لقائهما في اليابان في الخريف الماضي بنواياها الحسنة في ما يتعلّق بتأمين النقل البحري في منطقة الخليج.

وقال الرئيس الأميركي وإلى جانبه رئيسة الوزراء اليابانية في المكتب البيضوي “بعد التصريحات التي تمّ الإدلاء بها البارحة وأول من أمس بخصوص اليابان، أظنّ أن البلد يمسك فعلا بالزمام، نعم”، مضيفا بعد صمته لبرهة “وليس كالناتو” في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي.

ولم يحدّد عن أيّ “تصريحات” يتحدّث أو الالتزامات التي قطعتها الزعيمة اليابانية التي ما انفكّت تذكّر بالقيود التشريعية التي تقيّد هامش الحركة في اليابان في زمن الحروب.

فالدستور الياباني الذي فرضته الولايات المتحدة على البلد سنة 1947 بعد استسلامه في الحرب العالمية الثانية ينصّ على ضرورة نبذ الحرب.

– عنصر المباغتة –

وفي لحظة غير متوقّعة خلال المؤتمر الصحافي للزعيمين، أشار دونالد ترامب إلى هذا السياق التاريخي.

وعندما سأله صحافي ياباني لماذا لم يبلغ الحلفاء، بمن فيهم اليابان، بنيّته شنّ حرب على إيران، ردّ بالقول إنه أراد الحفاظ على عنصر المباغتة.

وصرّح “من يَخبر المباغتة أكثر من اليابان؟ ولماذا لم تخبرني عن بيرل هاربور؟”.

وتغيّرت ملامح رئيسة الوزراء اليابانية.

إبّان الحرب العالمية الثانية، نفّذت القوّات اليابانية هجوما مباغتا على البحرية الأميركية في قاعدة بيرل هاربور في هاواي في كانون الأول/ديسمبر 1941، ما دفع الولايات المتحدة إلى الانخراط في النزاع.

وذكّرت الحادثة بما جرى بين الرئيس الأميركي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في حزيران/يونيو.

ويومها، قال ترامب ان إنزال الحلفاء في حزيران/يونيو 1944 كان “يوما موفّقا جدّا” للألمان.

وردّ المستشار الألماني بالقول إن ذاك اليوم أدّى إلى نهاية النظام النازي.

– عناق –

بدأ اجتماع الخميس بين ترامب وتاكايتشي بعناق بين الإثنين.

واشاد الرئيس الأميركي بالزعيمة اليابانية المحافظة البالغة 65 عاما، قائلا إنها “شخص مميّز جدّا” و”امرأة رائعة”.

ومعلوم ان الزعيمة اليابانية لم تتعهّد بإرسال قوّات عسكرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز الذي تعطّل إيران الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وارتدّ النزاع ضربة قاسية على أمن الطاقة والاقتصاد في اليابان التي تعدّ خامس مستورد للنفط في العالم وتأتي 95 % من إمداداتها من الشرق الأوسط وتعبر 70 % في المضيق.

وصرّحت تاكايتشي إلى جانب الرئيس الأميركي أن اليابان “تستنكر” هجمات إيران على بلدان المنطقة، مؤكّدة أن دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إحلال “السلام” في العالم.

– الصين –

دعا الرئيس الأميركي حلفاءه الأحد، ومن بينهم اليابان والصين الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، إلى تقديم مساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران بالكامل تقريبا ويمرّ عبره عادة خمس إنتاج الطاقة العالمي.

غير أنّ مطالبه قوبلت برفض شبه كامل من قبل حلفاء الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار غضبه.

والخميس، انضمّت اليابان إلى فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا للإعراب عن “الاستعداد للمساهمة” في تأمين المضيق، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وأشارت تاكايتشي من المكتب البيضوي إلى أن “البيئة الأمنية تزداد تعقيدا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”.

وفي ظلّ توتّر العلاقات مؤخّرا بين اليابان والصين، تخشى طوكيو أن تغضّ الإدارة الأميركية الطرف عن المطامع الصينية في المنطقة.

