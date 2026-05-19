لقطات تظهر إطلاق نار إسرائيلي على زورقين ضمن أسطول يتجه لغزة

إسطنبول 19 مايو أيار (رويترز) – كشف منظمو رحلة أسطول مساعدات يتجه إلى غزة ومقاطع مصورة أن قوات إسرائيلية أطلقت النار اليوم الثلاثاء على زورقين على الأقل ضمن الأسطول لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وأظهرت مقاطع من البث المباشر للأسطول جنودا يطلقون النار على زورقين، لكن نوع الذخيرة المستخدمة لم يكن واضحا. وقال أيضا متحدث باسم الأسطول إن ستة زوارق تعرضت لإطلاق نار.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق، وأحال رويترز إلى وزارة الخارجية التي لم يرد متحدث باسمها على أسئلة الوكالة حتى الآن.

وقال منظمو رحلة الأسطول إن القوات الإسرائيلية اعترضت 44 زورقا في شرق البحر المتوسط، في حين لا تزال ستة زوارق تبحر باتجاه القطاع.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الاثنين عبر منصة إكس إنها “لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة”.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدثا في أنقرة في وقت متأخر من أمس، بالتدخل لعرقلة “مسافري الأمل” المشاركين في الأسطول. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك ضد تصرفات إسرائيل.

وأبحرت زوارق من أسطول الصمود العالمي للمرة الثالثة يوم الخميس من جنوب تركيا بعدما اعترضت إسرائيل في المياه الدولية محاولتين سابقتين لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وقال المنظمون إن 426 شخصا من 39 دولة يشاركون في الأسطول.

وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية “جميع المشاركين في هذا الاستفزاز بتغيير مسارهم والعودة فورا”.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها قررت فرض عقوبات على أربعة أشخاص مرتبطين بما وصفته بالأسطول “المؤيد” لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ويقول ناشطون مؤيدون للفلسطينيين إن إسرائيل والولايات المتحدة تخلطان خطأ بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم لحماس.

ويؤكد الفلسطينيون وهيئات الإغاثة الدولية أن الإمدادات التي تصل إلى غزة لا تزال غير كافية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول وشمل ضمانات بزيادة المساعدات.

ونزح معظم سكان غزة، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، ويعيش الكثير منهم الآن في منازل مدمرة وخيام مؤقتة منصوبة في العراء وعلى جوانب الطرق وفوق أنقاض المباني المدمرة.

وتنفي إسرائيل، التي تسيطر على جميع منافذ غزة، حجب المساعدات عن سكان القطاع.

(إعداد بدور السعودي ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء ومحمد علي فرج)