لندن تدعو إلى احترام “سيادة وسلامة أراضي” الكونغو الديموقراطية

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دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد إلى احترام “سيادة وسلامة أراضي” جمهورية الكونغو الديموقراطية، مجددا إدانته لتقدم حركة “إم 23” في شرق البلاد.

وكتب على “إكس” أن “الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية غير مقبول إطلاقا. يجب احترام سيادة جمهورية الكونغو الديموقراطية وسلامة أراضيها”.

واستدعت المملكة المتحدة المفوض السامي الرواندي، وهو بمرتبة سفير، الثلاثاء، داعية رواندا إلى “سحب قواتها بشكل فوري” من جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، قالت إنها تدرس إعادة النظر بالمساعدات لرواندا.

بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية كانون الثاني/يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد من دون مواجهة أي مقاومة تذكر.

وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.

ودان مجلس الأمن الدولي رواندا الجمعة للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في مواجهة جيش كونغولي متقهقر.

وتم بالإجماع تبنّي القرار الذي يدعو إلى انسحاب ام23 من الأراضي التي سيطرت عليها، خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى “وقف دعمها حركة ام 23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون شروط مسبقة”.

ادم/ريم/ب ق