مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

لندن تدعو إلى احترام “سيادة وسلامة أراضي” الكونغو الديموقراطية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأحد إلى احترام “سيادة وسلامة أراضي” جمهورية الكونغو الديموقراطية، مجددا إدانته لتقدم حركة “إم 23” في شرق البلاد. 

وكتب على “إكس” أن “الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية غير مقبول إطلاقا. يجب احترام سيادة جمهورية الكونغو الديموقراطية وسلامة أراضيها”.

واستدعت المملكة المتحدة المفوض السامي الرواندي، وهو بمرتبة سفير، الثلاثاء، داعية رواندا إلى “سحب قواتها بشكل فوري” من جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، قالت إنها تدرس إعادة النظر بالمساعدات لرواندا.

بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية كانون الثاني/يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد من دون مواجهة أي مقاومة تذكر.

وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.

ودان مجلس الأمن الدولي رواندا الجمعة للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في مواجهة جيش كونغولي متقهقر.

وتم بالإجماع تبنّي القرار الذي يدعو إلى انسحاب ام23 من الأراضي التي سيطرت عليها، خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى “وقف دعمها حركة ام 23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون شروط مسبقة”.

ادم/ريم/ب ق

قراءة معمّقة

فقدان الوزن

المزيد

شركات سويسرية متعددة الجنسيات

أدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

طالع المزيدأدوية إنقاص الوزن … صدام بين وسائل الإعلام والهيئة السويسرية لمراقبة المنتجات العلاجية                             

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية