لندن تعلن اتفاقا تجاريا غير مسبوق لدولة من مجموعة السبع مع مجلس التعاون الخليجي

أعلنت بريطانيا الأربعاء إبرام اتفاق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو الأول من نوعه بين المجلس وإحدى دول مجموعة السبع.

ويندرج هذا الاتفاق مع السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان في سياق استراتيجية لندن تكثيف شراكاتها التجارية منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير التجارة البريطاني بيتر كايل إن “إعلان اليوم يوجّه إشارة ثقة واضحة في هذه الفترة من انعدام الاستقرار المتزايد”.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ”مكسب رائع للشركات البريطانية والعمّال”.

وجاء في البيان أن “بريطانيا أصبحت أوّل دولة في مجموعة السبع تبرم اتفاقا مع مجلس التعاون الخليجي”، مع الإشارة إلى أن هذا الاتفاق سيسمح وقت دخوله حيّز التنفيذ بإلغاء “رسوم جمركية بقيمة حوالى 580 مليون جنيه استرليني في السنة” على السلع البريطانية المصدّرة إلى المنطقة.

وبموجب الاتفاق، ينتفع قطاع الخدمات البريطانية الذي “يمثّل حوالى 80 في المئة من الاقتصاد وأكثر من نصف صادرات بريطانيا إلى مجلس التعاون الخليجي” من نفاذ مجاني إلى السوق.

وتعود هذه الشراكة بالنفع أيضا على الصناعات الغذائية، لا سيّما منها الحبوب وجبن تشيدر والشوكولا والزبدة، إذ “تستورد دول المجلس أكثر من 80 في المئة من هذه السلع الغذائية”، بحسب البيان.

وترى الحكومة البريطانية في هذه الشراكة مصدرا لضخّ 3,7 مليارات جنيه استرليني سنويا في الاقتصاد المحلي وزيادة الرواتب بواقع 1,9 مليار جنيه في السنة على المدى الطويل.

وكانت لندن قد أعلنت في تموز/يوليو 2025 عن اتفاق تجارة حرّة مع الهند.

وأبرمت العام الماضي اتفاقا مع واشنطن للحدّ من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية التي ثُبّتت عند مستوى 10 في المئة لأغلبية المنتجات.

