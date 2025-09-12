The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

لندن توقع عقدا بـ400 مليون جنيه استرليني مع “غوغل كلاود” قبيل زيارة ترامب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة عقدا بقيمة 400 مليون جنيه استرليني (543 مليون دولار) مع “غوغل كلاود”، قبل أيام من زيارة رسمية لدونالد ترامب، مؤكدةً أنها ترمي عبر هذه الخطوة إلى “استخدام التكنولوجيا نفسها” بين البلدين لتعزيز التعاون.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، سيعزز هذا الاستثمار في خدمة الحوسبة السحابية التابعة للشركة الأميركية العملاقة “روابط الاتصالات الآمنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الشراكة الاستخباراتية والأمنية الشاملة” القائمة في الأساس.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية لوكالة فرانس برس الجمعة إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستتمكنان من “استخدام التكنولوجيا نفسها”، لكن “لن يُصار إلى مشاركة البيانات المخزنة على المنصة مع الولايات المتحدة عبرها”.

وفي هذا الإطار، ستتمكن أجهزة الاستخبارات والدفاع البريطانية من استخدام “أحدث التقنيات التي طورتها غوغل كلاود، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني”، وفق البيان.

وأشارت لندن إلى أن هذه التكنولوجيا الآمنة “تضمن بقاء بيانات وزارة الدفاع المهمة تحت السيطرة المباشرة للمملكة المتحدة”.

يأتي هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من زيارة رسمية للرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر. وقد يرافقه عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأميركية، بحسب الصحافة البريطانية.

وستكون هذه ثاني زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة يقوم بها ترامب وزوجته ميلانيا، لأول مرة في تاريخ الرؤساء الأميركيين.

ادي/جك/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية