لندن توقع عقدا بـ400 مليون جنيه استرليني مع “غوغل كلاود” قبيل زيارة ترامب

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة عقدا بقيمة 400 مليون جنيه استرليني (543 مليون دولار) مع “غوغل كلاود”، قبل أيام من زيارة رسمية لدونالد ترامب، مؤكدةً أنها ترمي عبر هذه الخطوة إلى “استخدام التكنولوجيا نفسها” بين البلدين لتعزيز التعاون.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، سيعزز هذا الاستثمار في خدمة الحوسبة السحابية التابعة للشركة الأميركية العملاقة “روابط الاتصالات الآمنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الشراكة الاستخباراتية والأمنية الشاملة” القائمة في الأساس.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية لوكالة فرانس برس الجمعة إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستتمكنان من “استخدام التكنولوجيا نفسها”، لكن “لن يُصار إلى مشاركة البيانات المخزنة على المنصة مع الولايات المتحدة عبرها”.

وفي هذا الإطار، ستتمكن أجهزة الاستخبارات والدفاع البريطانية من استخدام “أحدث التقنيات التي طورتها غوغل كلاود، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني”، وفق البيان.

وأشارت لندن إلى أن هذه التكنولوجيا الآمنة “تضمن بقاء بيانات وزارة الدفاع المهمة تحت السيطرة المباشرة للمملكة المتحدة”.

يأتي هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من زيارة رسمية للرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة يومي 17 و18 أيلول/سبتمبر. وقد يرافقه عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأميركية، بحسب الصحافة البريطانية.

وستكون هذه ثاني زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة يقوم بها ترامب وزوجته ميلانيا، لأول مرة في تاريخ الرؤساء الأميركيين.

