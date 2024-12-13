لندن وطوكيو وروما تعلن انطلاق مشروعها لبناء طائرة قتالية جديدة

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اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان الجمعة على إنشاء شركة مشتركة لبناء طائرتها المقاتلة الأسرع من الصوت والمتوقع أن تجهز في عام 2035، في إطار برنامج يحمل اسم القتال الجوي العالمي GCAP.

وأعلنت الشركات المصنعة الثلاث المسؤولة عن تطوير الطائرة المقاتلة الجمعة في بيان أنها وقعت على اتفاقية إنشاء الشركة التي تلمك كل منها ثلثها.

والشركات هي بي ايه إي سيستمز BAE Systems البريطانية وليوناردو Leonardo الإيطالية وجايك JAIEC اليابانية التي أنشأتها على وجه الخصوص شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

أنشئت الشركة المشتركة التي ستبدأ أنشطتها منتصف عام 2025، في إطار برنامج القتال الجوي العالمي الذي أعلن في عام 2022 بالشراكة بين لندن وروما وطوكيو.

وستحل الطائرة الضخمة ذات الذيل المزدوج على شكل حرف V محل طائرات اف-2 F-2 اليابانية ومقاتلات يوروفايتر الإيطالية والبريطانية. ومن المتوقع أن يمتد عمرها الافتراضي إلى ما بعد عام 2070، وفقًا للبيان.

وفي حال احترام الجدول الزمني الذي وضعه القائمون على المشروع، فإنها ستدخل الخدمة قبل خمس سنوات على الأقل من الطائرة التي يبنيها مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي SCAF الذي تنفذه فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

زاب/ص ك/ب ق