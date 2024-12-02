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لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني/يناير

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أعلنت لوفتهانزا الألمانية، مجموعة النقل الجوي الأكبر في أوروبا، الإثنين تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى مطلع العام المقبل، رغم بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي.

ويسري هذا التمديد على جميع الشركات التابعة لمجموعة النقل الأكبر في أوروبا، لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية السويسرية ويورو وينغز والشحن، بحسب بيان للشركة.

وجاء في بيان “كل الخطوط الجوية لمجموعة لوفتهانزا ستمدد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني/يناير 2025”.

وتم في السابق تعليق جميع رحلات المجموعة حتى 15 كانون الأول/ديسمبر ضمنا.

بدّلت مجموعة لوفتهانزا جدول رحلاتها مرات عدة في الشهور الأخيرة إلى إسرائيل وإيران ولبنان، بسبب ارتفاع منسوب التوتر في الشرق الأوسط، كما فعلت شركات طيران أخرى.

وعلّقت رحلاتها إلى طهران بالفعل حتى نهاية كانون الثاني/يناير العام المقبل، بينما علّقت الرحلات إلى بيروت حتى أواخر شباط/فبراير.

أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد بأنه قتل مقاتلين لحزب الله في جنوب لبنان، بعد بضعة أيام على بدء سريان وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل والحزب اللبناني الموالي لإيران.

بور-سيا/كام-ريم/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية