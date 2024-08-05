لوفتهانزا تتجنّب أجواء العراق وإيران حتى السابع من آب/اغسطس

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أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية العملاقة الاثنين أن رحلاتها ستتجنب الأجواء العراقية والإيرانية حتى السابع من آب/اغسطس على أقل تقدير، في ظل ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة.

وأفادت لوفتهانزا في بيان أنه “بناء على تحليلها الأمني الحالي.. لن تستخدم الأجواء الإيرانية والعراقية حتى السابع من آب/اغسطس”، مضيفة أنه سيتم تعليق الرحلات إلى عمّان وإربيل حتى التاريخ ذاته وتعليق تلك المتوجّهة إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 آب/اغسطس.

أعلنت عدة شركات الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران الأربعاء واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت الثلاثاء.

وعلقت شركة الطيران الايطالية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 6 آب/أغسطس. كما أعلنت شركتا إير فرانس وترانسافيا السبت تمديد إلغاء الرحلات إلى بيروت حتى 6 آب/أغسطس، دون إيقاف الرحلات إلى تل أبيب.

جسك/لين-ريم/ص ك