لوفتهانزا تستأنف الرحلات الجوية إلى عمان وأربيل اعتبارا من 27 أغسطس

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برلين (رويترز) – قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران يوم الجمعة إنها ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان ومدينة أربيل في العراق في 27 أغسطس آب، مضيفة أنها ستستخدم مسار شماليا في المجال الجوي العراقي بالنسبة للرحلات المتجهة إلى أربيل.

وأضافت المجموعة، التي تشمل شركات سويس إنترناشونال إير لاينز وأوستريان إير لاينز ويورووينجز، أنها تمدد تعليق الرحلات إلى تل أبيب وطهران حتى الثاني من سبتمبر أيلول، في حين ستواصل تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 30 سبتمبر أيلول.