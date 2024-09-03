لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من الخميس

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برلين (رويترز) – قالت شركة لوفتهانزا إنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب اعتبارا من يوم الخميس.

والشركة الألمانية واحدة من مجموعة شركات طيران عدلت جداول رحلاتها وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلنت لوفتهانزا في أوائل أغسطس آب تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ، ومددت التعليق أكثر من مرة وكان أحدثها حتى الرابع من سبتمبر أيلول.

وذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الاثنين إن رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت ستظل معلقة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وتصاعدت الأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية بالتوازي مع حرب غزة مما أثار مخاوف من اتساع دائرة الصراع في المنطقة.