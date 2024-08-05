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لوفتهانزا تستبعد المجالين الجويين لإيران والعراق حتى 7 أغسطس

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برلين (رويترز) – قالت مجموعة لوفتهانزا يوم الاثنين إن شركات الطيران التابعة لها ستستبعد المجالين الجويين لإيران والعراق حتى السابع من أغسطس آب بسبب التطورات في الشرق الأوسط.

وأضافت المجموعة، التي تتضمن الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية ويورو وينجز، أنها علقت جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 أغسطس آب.

وقالت مجموعة لوفتهانزا إنها علَقت أيضا رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان ومدينة أربيل العراقية حتى السابع من أغسطس آب، مُرجعة ذلك إلى “تحليلها الأمني ​​الحالي”.

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران ومقتل القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي القتل، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.

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