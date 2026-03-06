The Swiss voice in the world since 1935
لوفتهانزا تواجه “غموضا” في توقعاتها المالية بسبب حرب الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية العملاقة للطيران الجمعة إنها تواجه “غموضا” في توقعاتها المالية للسنة الجارية بسبب حرب الشرق الأوسط التي تسببت بإغلاق مجالات جوية في المنطقة وأحدثت اضطرابا في أسواق النفط.

وأدّت الحرب التي بدأت في نهاية الأسبوع الفائت بغارات أميركية إسرائيلية على إيران ردّت عليها الجمهور ية الإسلامية بضربات انتقامية إلى أكبر إرباك في حركة النقل الجوي العالمية منذ جائحة كوفيد.

ولاحظت المجموعة في عرضها لآفاق أعمالها لسنة 2026 أن “التطورات في الشرق الأوسط وما يرتبط بها من تبعات جيوسياسية على الاقتصاد العالمي تزيد من حال الغموض في التوقعات على المدى المتوسط والطويل”. 

وأوضحت أن “الاضطرابات في سلاسل الإمداد في مضيق هرمز تؤدي إلى زيادة التقلّبات في أسواق النفط”.

لكنّ المجموعة التي تضمّ شركات يورو وينغز والخطوط الجوية النمسوية والسويسرية وبروكسل إيرلاينز، واستحوذت على حصة في شركة الخطوط الإيطالية “آي تي إيه” أفادت أيضا بأنها شهدت “ارتفاعا حادا في الطلب على الرحلات الطويلة” منذ اندلاع الحرب، ولا سيما من آسيا وإفريقيا وإليهما.

وأشارت المجموعة في نتائجها السنوية لعام 2025 الذي نفذت فيه برنامجا للعودة إلى الربحية إلى أن صافي دخلها بلغ 1,34 مليار يورو (1,55 مليار دولار)، أي بانخفاض نحو ثلاثة في المئة.

سر/ب ح/غد

