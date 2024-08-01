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لوفتهانزا والخطوط السويسرية تلغي الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 8 أغسطس

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لندن (رويترز) – ذكر متحدثان باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية وشركتها التابعة الخطوط الجوية الدولية السويسرية أن الشركتين ألغتا جميع رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها بداية من يوم الخميس وحتى الثامن من أغسطس آب.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا “السبب وراء ذلك هو التطورات الراهنة في المنطقة”.

وأضاف أن المجموعة مددت أيضا وقف رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 12 أغسطس آب.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الدولية السويسرية إن الشركة علقت رحلاتها من زوريخ إلى تل أبيب حتى الثامن من أغسطس آب وإلى بيروت حتى 12 من الشهر ذاته.

وقررت عدة شركات طيران إلغاء أو تعليق الرحلات بينما كان لبنان يتأهب لرد إسرائيلي محتمل بعد أن أسفر هجوم وقع يوم السبت على هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل، عن مقتل 12 طفلا وفتى. وتنفي جماعة حزب الله المسؤولية عن الهجوم.

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