لوكاشينكو ينضم “لمجلس السلام” برئاسة ترامب مع سعي واشنطن لتخفيف عزلته

2دقائق

موسكو 20 يناير كانون الثاني (رويترز) – وقع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو اليوم الثلاثاء على اتفاق للانضمام إلى مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحدث خطوة في التقارب مع واشنطن بعد سنوات من العزلة الدولية.

ونشرت الرئاسة في قناتها على تيليجرام مقطع فيديو للوكاشينكو وهو يوقع على الوثيقة، ونقلت عنه قوله إنه يأمل في المساهمة في تحقيق السلام في أوكرانيا.

ولطالما تجنب الغرب لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، بسبب سجله السيئ في مجال حقوق الإنسان ودعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب في أوكرانيا.

لكن ترامب بدأ العام الماضي في تخفيف العقوبات على روسيا البيضاء مقابل إطلاق سراح سجناء سياسيين. ووصف لوكاشينكو بالزعيم “المحترم للغاية” – وهو وصف يتعارض مع رأي المعارضة في المنفى التي تعتبره ديكتاتورا.

واقترح ترامب في الأصل إنشاء المجلس عندما أعلن عن خطته في سبتمبر الماضي لإنهاء الحرب في قطاع غزة. لكن دعوات أرسلت إلى عدد من زعماء الدول الأسبوع الماضي تحدد دورا واسعا للهيئة في إنهاء النزاعات على مستوى العالم.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه دعا الرئيس الروسي بوتين للانضمام للمجلس.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )