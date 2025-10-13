The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

لوكورنو يدافع عن الزيادة المرتقبة في موازنة الجيش الفرنسي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الاثنين أنّ احترام الزيادة المقرّرة في موازنة الجيش أمر “لا غنى عنه” لمواجهة التهديد الروسي، عشية عرض مشروع الموازنة التي سيتحدد على أساسها مصير حكومته.

وفي ظلّ ترقّب لإجراءات تقشّف في موازنة 2026، تُعدّ وزارة الدفاع من الوزارات القليلة التي يُتوقّع أن تشهد زيادة في مخصّصاتها.

وقال لوكورنو في رسالة وجّهها إلى القوات المسلّحة، بعدما سلّم منصبه كوزير للدفاع لكاترين فوتران “في 13 تموز/يوليو الماضي أعلن رئيس الدولة عن جهد جديد لتسريع إعادة تسليحنا، وهذا أمر لا بدّ منه، وسأتأكد من احترام هذا التعهّد”.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن زيادة إضافية قدرها 3,5 مليارات يورو لموازنة 2026، تضاف إلى 3,2 مليارات يورو سبق تحديدها ضمن “قانون البرمجة العسكرية”.

وبذلك، سترتفع موازنة الجيش إلى 57,2 مليار يورو عام 2026 مقابل 50,5 مليارا في 2025 (+13%)، لتصل إلى 63,4 مليار يورو في 2027، في إطار هدف ماكرون بمضاعفة موازنة الدفاع خلال عقد واحد مقارنة بعام 2017 حين كانت 32,2 مليار يورو.

وفي رسالته المنشورة عبر منصة إكس، دعا لوكورنو إلى “بناء نموذج جديد للجيش يجمع بين القوات الدائمة والاحتياطية، أكثر صلابة وكفاءة، وأكثر قدرة على الصمود (…) نموذج للالتزام العملياتي إلى جانب حلفائنا وشركائنا من أجل الأمن الجماعي لأوروبا”، في وقت لا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ شباط/فبراير 2022.

غير أن كل ذلك سيعتمد على نجاح الحكومة الجديدة في تجاوز أي تصويت بحجب الثقة وعلى إمرار مشروع قانون الموازنة في الجمعية الوطنية المنقسمة ومجلس الشيوخ، بعدما أعلن لوكورنو تخلّيه عن استخدام المادة 49.3 من الدستور التي تتيح إقرار القوانين من دون تصويت، والتي اعتمدت في السنوات الثلاث الماضية لإقرار الموازنات.

مر/ع ش/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية