لولا: البرازيل “قدمت للعالم عبرة بالديموقراطية” بسجن بولسونارو

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء أن بلده “قدمت للعالم عبرة بالديموقراطية” من خلال المحاكمة التي أدت إلى الحكم بالسجن 27 عاما على الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.

وقال لولا خلال احتفال رسمي في برازيليا “للمرة الأولى منذ 500 عام في تاريخ هذا البلد، يُسجن شخص بتهمة محاولة الانقلاب”.

ودانت المحكمة العليا بولسونارو في أيلول/سبتمبر الماضي بتهمة تزعم “منظمة إجرامية” تضمّ خصوصا ضباطا ذوي رتب عالية، تآمرت لمنع خصمه اليساري لولا الذي هزمه في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2022 الرئاسية، من العودة إلى السلطة.

وشكّلت هذه الإدانة تطورا تاريخيا، إذ لا تزال ذكرى الديكتاتورية العسكرية بين 1964 و1985 ماثلة في البرازيل.

وبدأ بولسونارو قضاء عقوبته الثلاثاء في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا، حيث كان قد وُضع السبت رهن الحبس الاحتياطي.

وأضاف لولا في خطابه الأربعاء “أنا سعيد. ليس بسبب سجن أي شخص، بل لأن هذا البلد أثبت أنه ناضج لممارسة الديموقراطية على أكمل وجه”.

وأضاف “لقد أظهر القضاء البرازيلي قوته من دون ضجة، ولم يخشَ التهديدات الخارجية، وأصدر حكما مثاليا”.

وأثارت محاكمة بولسونارو توترات كبيرة بين البرازيل والولايات المتحدة، إذ أن الرئيس اليميني المتطرف السابق حليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وندد ترامب بـ “حملة شعواء” ضد بولسونارو، وردّ على محاكمته بفرض رسوم جمركية عقابية على البرازيل، وعقوبات على أفراد، لكنه خفّضها بشكل كبير بعد اجتماعه مع لولا في تشرين الأول/أكتوبر.

