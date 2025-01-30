لولا: البرازيل سترد بالمثل إذا قرر ترامب زيادة الرسوم الجمركية

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أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخميس أنّه سيردّ بالمثل على الولايات المتحدة في حال قرر نظيره الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات البرازيلية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يفضّل تحسين العلاقات على خوض حرب تجارية.

والبرازيل هي من بين الدول التي هدّد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتها.

وقال لولا في مؤتمر صحافي “المعادلة بسيطة: إذا فرض رسوما على المنتجات البرازيلية، فستردّ البرازيل بالمثل عبر فرض رسوم على المنتجات التي تصدّرها الولايات المتحدة”.

لكنّ لولا الذي يتولى الرئاسة للمرة الثالثة، أكّد أنّه يفضّل “تحسين علاقاتنا مع الولايات المتحدة” وتعزيز العلاقات التجارية مع ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد الصين.

وقال “كل ما أريده هو أن أحترم الولايات المتحدة وبأن يحترم ترامب البرازيل”.

وفي تعليقه على تصريحات ترامب التي تفيد بأنه يخطط لاستعادة قناة بنما والسيطرة على غرينلاند، قال لولا “عليه فقط احترام سيادة البلدان الأخرى”.

كما لفت لولا إلى التهديدات العالمية للديموقراطية. وقال “بالنسبة لي، تعدّ الديموقراطية أهم أمر بالنسبة للبشرية حاليا.. إما أن نحافظ على الديموقراطية أو أن تصبح لدينا بلدان أكثر استبدادا من هتلر والفاشية”.

كما اعتبر الرئيس البرازيلي الذي تستضيف بلاده مؤتمر “كوب30” للمناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر أنّ قرار ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ كانت “خطوة للوراء بالنسبة للحضارة البشرية”.

وتراجعت معدلات التأييد للولا إلى 47 في المئة مع بقاء عامين فقط على انقضاء ولايته الرئاسية الثالثة، بحسب استطلاع لـ”كوايست” نشر هذا الأسبوع، مع انخفاض الدعم له في أوساط قاعدته الانتخابية الرئيسية في شمال شرق البلاد المنخفض الدخل.

إلا أن لولا أشار إلى أنه “لا يشعر بالقلق” من استطلاعات الرأي.

رسر-فب/لين/بم