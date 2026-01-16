لولا وفون دير لايين يشيدان باتفاق التجارة بصفته ضروريا للازدهار والتعددية

أشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة، باتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية، معتبرين أنه ضروري للازدهار والتعددية.

وإثر لقائهما في ريو دي جانيرو، قال لولا إن الاتفاق الذي سيُوقع السبت بعد 25 عاما من المفاوضات، “ممتاز، وخصوصا بالنسبة الى العالم الديموقراطي والتعددية”.

وأشادت فون دير لايين بدور لولا في المفاوضات، وقالت إن الاتفاق “يوجه رسالة قوية… تلك هي قوة الشراكة والانفتاح. وبذلك، نخلق ازدهارا حقيقيا”.

تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) في بروكسل الأسبوع الماضي، على الرغم من معارضة المزارعين الأوروبيين الذين يخشون أن يؤدي الاتفاق إلى تدفق منتجات أميركا الجنوبية الأرخص ثمنا، نظرا لمعايير الإنتاج التي يعتبرونها أقل صرامة.

وشهدت فرنسا وبولندا وأيرلندا وبلجيكا احتجاجات واسعة النطاق في الأيام الأخيرة.

يمثل الاتحاد الأوروبي وميركوسور معا 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويضمان أكثر من 700 مليون مستهلك.

وتلغي المعاهدة الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من التجارة الثنائية.

وستتوجه فون دير لاين إلى أسونسيون في باراغواي لحضور مراسم التوقيع، التي لن يحضرها لولا. وقال مكتبه إن التوقيع كان مقررا أن يجري على مستوى الوزراء وإن باراغواي أرسلت دعوات للرؤساء في اللحطة الأخيرة.

وإلى جانب الرئيس المضيف سانتياغو بينيا، سيحضر أيضا رئيس أوروغواي ياماندو أورسي مراسم التوقيع. ولم يتم تأكيد حضور رئيس الأرجنتين خافيير ميلي.

