لولا يدعو الى مواصلة الضغوط حول ملف المناخ خلال قمة مجموعة العشرين

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دعا الرئيس البرازيلي الثلاثاء إلى مواصلة الضغوط لإنجاح مفاوضات المناخ في باكو، مشيرا إلى “معركة من أجل البقاء”، في اليوم الثاني من قمة مجموعة العشرين التي لم تعط أي زخم حاسم في هذا الملف.

وكما حدث قبل يوم طغى الوضع الجيوسياسي في اليوم الألف للحرب في أوكرانيا على نقاشات قادة الاقتصادات الكبرى في العالم. وندد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي لم يحضر القمة، بتقاعسهم أمام الخطاب النووي الروسي.

وحذر لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يرأس مجموعة العشرين هذا العام، من أنه “لا يمكننا تأجيل مهمة باكو إلى بيليم (حيث ستستضيف البرازيل في غابات الأمازون مؤتمر المناخ المقبل COP30 عام 2025)”.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الذي ينهي ولايته في كانون الثاني/يناير إن “التاريخ لنا بالمرصاد”، متحدثا عن “أكبر تهديد وجودي للبشرية”.

وتحدث الرجلان في افتتاح الجلسة العامة الأخيرة للقمة المخصصة للمناخ.

وتمثل مجموعة العشرين (19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي) 85% من اجمالي الناتج المحلي العالمي و80% من انبعاثات غازات الدفيئة.

وكانت التوقعات المناخية لقمة ريو كبيرة، قبل عودة المشكك في تغير المناخ دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومع قرب انتهاء مؤتمر باكو.

ويستطيع لولا أن يتباهى بتحقيق نجاح مع التزام في الإعلان المشترك لقادة مجموعة العشرين الذي نُشر مساء الاثنين، بالتعاون من لفرض ضرائب “بشكل فعال” على الأثرياء.

كما يشير النص إلى “ضرورة زيادة التمويل المناخي” ورفعه إلى “تريليونات الدولارات من كافة المصادر” مشددا على حاجات الدول الفقيرة.

لكن بعض المنظمات غير الحكومية ترى أن مجموعة العشرين لم تذهب بعيدا فيما يتعلق بالطرف الذي سيدفع. وحتى انها تراجعت في مسألة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ولم تتناول صراحة الصياغة التي اعتمدت في مؤتمر المناخ السابق في دبي والتي ادرجت مرة أخرى في إعلان مجموعة العشرين على المستوى الوزاري في تشرين الأول/اكتوبر.

“لا مكان للإنكار” –

ودعا لولا الجميع الثلاثاء إلى التعبئة.

وقال “حتى لو لم يتم اقتلاع المزيد من الأشجار، ستظل غابات الأمازون مهددة إذا لم يقم العالم بواجباته المتمثلة في احتواء ظاهرة الاحترار”.

واقترح بأن “تحقق الدول المتقدمة في مجموعة العشرين أهدافها” الخاصة بالحياد الكربوني بحلول “2040 أو 2045” بدلا من 2050.

وأضاف “في المعركة من أجل البقاء لا مكان للإنكار والتضليل”.

وتكتسب الرسالة معنى خاصا قبل عودة دونالد ترامب الذي وعد خلال حملته الانتخابية ب”تكثيف عمليات التنقيب” وشكك في حدوث تغير مناخي مؤكدا إنه يريد خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس بشأن المناخ كما فعل خلال ولايته الأولى.

والولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لانبعاث غازات الدفيئة في العالم بعد الصين.

على الرغم من الجهود التي بذلها لولا للحديث عن “الفقراء” بدلا من الحروب إلا أنها طرحت خلال قمة ريو، بدءا بأوكرانيا.

وتوعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء من ريو حيث مثل الرئيس فلاديمير بوتين بالرد “بالشكل المناسب” على إطلاق أوكرانيا صواريخ ATACMS الأميركية على روسيا منددا بضلوع الولايات المتحدة في هذه الضربات واعتبرها “مرحلة جديدة” في النزاع.

سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ الأميركية البعيدة المدى لضرب أهداف في روسيا. وأكدت موسكو الثلاثاء أن هذا الهجوم نفذ ليلا وأن بوتين وقع على مرسوم يوسع احتمالات استخدام السلاح النووي.

من ريو، دان الأميركيون والبريطانيون “الخطاب الروسي غير المسؤول”. وكما حدث في القمة السابقة في نيودلهي العام الماضي، لم يذكر الإعلان المشترك لمجموعة العشرين صراحة “العدوان” الروسي.

واختتم اجتماع ريو مع تسليم لولا الشعلة إلى نظيره الجنوب افريقي سيريل رامابوسا الذي سترأس بلاده المنتدى اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر لمدة عام. وأظهرت مرة أخرى بوضوح الانقسامات الدولية.

والتقطت صورة جماعية الاثنين مع اقتراب انتهاء ولاية جو بايدن. وفي صورة جديدة الثلاثاء غاب قادة آخرون بينهم سيرغي لافروف.

بور/ليل/ص ك