لولا يراهن على “شجاعة” الأوروبيين لتوقيع الاتفاق مع ميركوسور

دعا الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الاتحاد الأوروبي السبت، الى التحلي ب”الشجاعة”، إثر إرجاء توقيع اتفاق التبادل الحر مع دول ميركوسور.

وقال لولا في مستهل قمة التكتل الأميركي الجنوبي في مدينة فوز دو ايغواسو بجنوب البرازيل، “من دون إرادة سياسية ومن دون شجاعة من جانب القادة، لن يكون ممكنا إنهاء مفاوضات مستمرة منذ 26 عاما”.

وأملت الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والاوروغواي توقيع هذا الاتفاق بالأحرف الاولى السبت، ومثلها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وغالبية دول الاتحاد الأوروبي.

لكن التوقيع أرجىء في نهاية المطاف، على وقع غضب المزارعين الأوروبيين، وخصوصا في فرنسا وايطاليا.

واضاف لولا “بين أيدينا فرصة لنوجه رسالة مهمة الى العالم دفاعا عن التعددية، ولنعزز موقفنا الاستراتيجي وسط ظروف دولية تشهد مزيدا من التنافسية. ولكن، ويا للاسف، لم تتخذ أوروبا قرارها بعد”.

وتابع “تلقيت بالأمس رسالة من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي يعربان فيها عن أملهما بتوقيع الاتفاق في كانون الثاني/يناير”.

وسيسمح الاتفاق للأوروبيين بزيادة صادراتهم من المركبات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية إلى أميركا الجنوبية، مقابل تسهيل دخول اللحوم والسكر والأرز والعسل وفول الصويا من دول ميركوسور إلى الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يثير قلق القطاعات الزراعية المعنية.

