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ليبيا تأمر بحبس مسؤول في شركة طيران بسبب نقل مهاجرين عبر نيكاراجوا

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طرابلس (رويترز) – أمرت السلطات الليبية يوم الاثنين بحبس مسؤول في شركة طيران بتهمة المساعدة في نقل مهاجرين بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة عبر نيكاراجوا.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام في طرابلس “سلطة التحقيق تأمر بحبس المدير التجاري في شركة غدامس للطيران لارتكابه نشاطا ضارا بمصالح البلاد”.

وقال البيان إن شركة الطيران نقلت مئات الأشخاص إلى نيكاراجوا في أمريكا الوسطى، وكانوا يعتزمون بعد ذلك الدخول بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.

تأسست شركة غدامس الخاصة عام 2021 ويقع مقرها الرئيسي في طرابلس، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة. ولم يتسن بعد الوصول إلى شركة الطيران للتعليق.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام أن “الشركة مارست نشاطا تمثل في تسيير رحلات جوية كان على متنها مئات الأشخاص المنتمين إلى بلدان شرق آسيا دون مراعاة التزامات الناقل الجوي والتشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة وكذلك المقتضيات المنبثقة عن الصكوك الدولية المصادق عليها”.

ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى عن بلدان المهاجرين الأصلية.

وانزلقت ليبيا الغنية بالنفط إلى حالة من الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. وصارت منذ ذلك الحين البوابة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط ​​إلى أوروبا.

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