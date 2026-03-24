ليبيا تبدأ عمليات سحب ناقلة الغاز الروسية المتضررة قبالة سواحلها

afp_tickers

3دقائق

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، الثلاثاء في بيان بدء عمليات سحب ناقلة الغاز الروسية المدمرة قبالة سواحل ليبيا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت الحكومة ومقرها طرابلس، في منشور على صفحتها على فيسبوك أن “مركز تنسيق البحث والإنقاذ التابع لخفر السواحل يشرف على العملية”، بمشاركة “فرق متخصصة” تمكنت من “تأمين وربط” الناقلة، “في انتظار سحبها إلى موقع مناسب لمنعها من الانجراف أكثر نحو الساحل”.

كما أكدت حشد “جميع الموارد المتاحة”، بهدف “الحفاظ على أمن” المياه الإقليمية الليبية.

وأشارت الحكومة إلى أن وزارة الدفاع تراقب عن كثب موقع الناقلة التي اقتربت من ساحل زوارة على بعد 140 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وكانت وزارة النقل الروسية أشارت مطلع الشهر الحالي إلى تعرّض الناقلة “أركتيك ميتاغاز” لهجوم نُفذ من الساحل الليبي بمسيَّرات بحرية قالت موسكو إنها تابعة للبحرية الأوكرانية، مضيفة أن السفينة التي كانت محمّلة انطلقت من ميناء مورمانسك في شمال روسيا.

وأكدت الوزارة الروسية نجاة جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 30.

وأشارت حينها مصلحة الموانئ ومقرها طرابلس إلى أن الناقلة كانت تحمل 62 ألف طن متري من الغاز المسال وكانت في طريقها إلى ميناء بورسعيد في مصر.

من جهتها، أكدت المنطقة الحرة بمصراتة إرسال إحدى قاطراتها البحرية التي تحمل اسم “سميدة” وعلى متنها كادر متخصص، للمساهمة في عملية سحب الناقلة الروسية.

ونشرت المنطقة الحرة بمصراتة صورا عبر حسابها على فيسبوك تظهر القاطرة مرتبطة بحبال بحرية مع الناقلة المتضررة التي تحمل آثار دمار كبيرة.

وتأتي العملية عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط السبت تعاقدها بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية، مع شركة متخصصة في حوادث ناقلات النفط والمنصات البحرية والسفن التي يُحتمل أن تتسبب في تسربات، لقطر ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية إلى ميناء ليبي.

وتشهد المياه الليبية الدولية حوادث غرق أو جنوح متكررة لناقلات نفط أو غاز أو سفن تجارية وقطع بحرية خاصة بالصيد. وتكون هذه الحوادث في معظمها عارضة أو ناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

تعرضت ناقلة النفط “فالي مورا” اليونانية في منتصف العام 2025 لانفجار وقع في غرفة المحركات أثناء إبحارها قبالة الساحل الليبي.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، غرقت سفينة البضائغ “ميني ستار” التي كانت ترفع علم دولة سانت كيتس ونيفيس، على بعد 10 أميال بحرية شمال شرق ليبيا، مع هبوب عواصف شديدة.

رب-ند/جك