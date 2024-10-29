مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

ليبيا وإيطاليا توقعان مذكرات تفاهم واتفاقيات في طرابلس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

وقع رئيسا الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة واالإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين طرابلس وروما، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي في دورته الثلاثين.

وخلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي، في العاصمة طرابلس بعد غياب 10 سنوات، أكد عبد الحميد الدبيبة “أهمية تعزيز التعاون “المثمر” مع إيطاليا، كونه يمثل “فرصة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني”.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، أعلن الدبيبة “الاتفاق على عودة الخطوط الجوية الإيطالية للعمل في المطارات الليبية ابتداء من شهر (كانون الأول) ديسمبر القادم”، إلى جانب “رفع القيود عن السفر لرجال الأعمال الإيطاليين إلى ليبيا”.

كما أكد قرب انطلاق أعمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلي رأس اجدير – امساعد الذي تعذر البدء فيه بسبب الأوضاع التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011. 

ويعد المشروع الاستراتيجي أهم بنود معاهدة الصداقة بين إيطاليا وليبيا الموقعة عام 2008. 

وبموجب المعاهدة المذكورة تعهدت إيطاليا بتخصيص خمسة مليارات يورو لإنجاز مشاريع بنية تحتية في ليبيا على مدى 20 عاما، تتوزع على عدة مشاريع.

ويعد أهمها مشروع “الطريق الساحلي” وهو الأكبر في ليبيا ويمتد على طول 1822 كيلومترا من رأس إجدير على الحدود التونسية في الغرب وصولا إلى إمساعد على الحدود المصرية شرقا.

من جهتها، أكدت جورجيا ميلوني استمرار بلادها في “مساندة ليبيا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية”. وقالت إن زيارتها الرابعة إلى طرابلس منذ توليها رئاسة الحكومة تكتسي “أهمية كبيرة” لتعزيز التعاون بين روما وطرابلس، وصولا إلى “أعلى مستويات من الشراكة الناجحة وعلى كافة المستويات”.

وذكرت مصادر رسمية أن طرابلس وروما وقعت عددا من بروتوكولات الاتفاق في مجال تعزيز التعاون بين الشركات الصغرى والمتوسطة، وبين عدد من البنوك الليبية والإيطالية لزيادة الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى بروتوكولات في مجالات الصحة والتبادل التجاري والمواصلات.

وتُعدّ إيطاليا الشريك الأكبر لليبيا. وتجاوز حجم التبادل التجاري بين روما وطرابلس 10 مليارات يورو عام 2022، بحسب أرقام رسمية.

تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. 

ند/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
306 إعجاب
201 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
100 إعجاب
79 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية