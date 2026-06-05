مأساة في الصحراء الكبرى.. عشرات يلقون حتفهم عطشا بعد تعطل شاحنتهم

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نيامي 5 يونيو حزيران (رويترز) – قالت سلطات محلية في النيجر إن ما يقرب من 50 شخصا لاقوا حتفهم عطشا في الصحراء الكبرى الأفريقية بعد أن تعطلت شاحنة كانت تقلهم من مالي إلى النيجر.

وقال حاكم منطقة أجاديز في النيجر في بيان نشره أمس الخميس إن مواطنين من بلاده كانوا عائدين لأسرهم عندما ضلت الشاحنة التي كانت تقلهم طريقها ثم تعطلت في منطقة نائية قرب حدود مالي مع الجزائر.

وجاء في البيان “بعد أن تقطعت بهم السبل دون ماء ولم يتمكنوا من إصلاح المركبة… وجد المسافرون أنفسهم محاصرين وسط بيئة قاسية حيث تجعل درجات الحرارة المتطرفة وعدم وجود نقاط إمداد البقاء على قيد الحياة أمرا صعبا للغاية”.

وقطع رجلان عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام للوصول إلى أقرب بلدة وإبلاغ السلطات بالأمر.

وعثر منقذون على جثث 49 شخصا تحت الشاحنة وفي محيطها، ودفنوا الضحايا في مقابر جماعية بالموقع.

وساعد المنقذون شاحنة أخرى كانت عالقة منذ ثلاثة أيام وعلى متنها أكثر من 60 شخصا بعد تعطل بطارية السيارة.

ويسافر شباب من النيجر إلى مالي للعمل في مواقع تعدين غير رسمية ولا احترافية رغم المخاطر التي تشكلها الجماعات المسلحة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )