مؤتمر دولي في جنيف الجمعة حول وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

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دعت سويسرا إلى عقد مؤتمر دولي في السابع من آذار/مارس بشأن وضع المدنيين في الأراضي الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل، بناء على طلب الجمعية العام للأمم المتحدة، حسبما أفادت وزارة الخارجية السويسرية السبت.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة وصلت عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، “يمكننا إبلاغكم بأنّ مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، سيُعقد في جنيف في السابع من آذار/مارس 2025. ودعت سويسرا جميع الدول الـ196 الموقّعة على اتفاقية جنيف إلى المشاركة في المؤتمر”.

والمشاركون هم الممثلون الدائمون للأطراف السامية المتعاقدة والذين يتخذون من جنيف مقرا.

في 18 أيلول/سبتمبر، كلّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة سويسرا بتنظيم هذا المؤتمر ومناقشة حماية السكان المدنيين “في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية” على أساس تفاقية جنيف الرابعة.

وسويسرا هي الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف التي تحدّد قوانين الحرب والقانون الإنساني، وسبق لها أن نظمت مؤتمرات مماثلة في الأعوام 1999 و2001 و2014.

وأكّدت وزارة الخارجية السويسرية في منشور على موقعها الإلكتروني، أنّ “مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لا يمكنه أن يتخذ قرارات ملزمة، ولكنّه يكرّر التأكيد على قواعد القانون الإنساني الدولي”.

بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في شمال الضفة الغربية قبل أكثر من شهر، عقب بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير بعد حرب مدمّرة استمرت 15 شهرا وأعقبت هجوما غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأتاحت هذه الهدنة تبادل رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلة وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، لتلبية احتياجات السكان الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة بعد تدمير كل االبنية التحتية و90 في المئة من المباني والمنازل، جراء عمليات القصف الإسرائيلية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، وغالبا ما تنفذ فيها عمليات عسكرية تقول إنها تستهدف عناصر من فصائل فلسطينية مسلحة. الا أن العملية الراهنة هي الأوسع والأطول منذ نحو عقدين.

وأعلنت الدولة العبرية أنها طردت عشرات آلاف الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة من دون إمكان العودة إلى ديارهم، بينما أفادت تقديرات الأمم المتحدة بأنّ عددهم حوالى 40 ألف شخص.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، قتل أكثر من 900 شخص في الضفة الغربية بنيران القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

الى ذلك، قتل 32 إسرائيليا على الأقل في هجمات نفذها فلسطينيون خلال الفترة ذاتها، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.

فوغ/ناش/ص ك