مؤسسات إعلامية عالمية تتحرّك لمواجهة تحديّات الذكاء الاصطناعي

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انضمت حوالى 30 مؤسسة إعلامية في أوروبا وأميركا الشمالية الأربعاء إلى مبادرة أطلقتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وقناة “سكاي نيوز” وصحيفة “ذي غارديان” تهدف لضمان الحصول على مقابل مالي منصف من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لقاء استخدامها المحتوى الإخباري.

ويشمل أعضاء “تحالف سبور” (SPUR Coalition) مجموعة “سي إم أيه ميديا” الفرنسية و”رينغييه” السويسرية إلى جانب مجموعات كندية بينها “”ذي غلوب” و”ميل” و”سي بي سي/راديو كندا”.

وقال نائب رئيس “سي إم أيه” جان-كريستوف تورتورا أمام تجمّع للاتحاد العالمي لناشري الأخبار (WAN-IFRA) في مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا إن “كبار الناشرين في العالم عازمون على فتح فصل جديد في علاقتهم مع منصات التكنولوجيا والسلطات العامة”.

ودعا إلى “اتفاق جديد مبني على مشاركة القيمة بشكل منصف وحماية المحتوى والدفاع عن الصحافة المستقلة والجديرة بالثقة”.

أسست “تحالف سبور” كل من “بي بي سي” و”فايننشال تايمز” و”مجموعة غارديان الإعلامية” و”سكاي نيوز” و”تلغراف ميديا” و”ميديا هاوس” البلجيكية.

وحضّ تورتورا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على طرح المخاوف التي عبّر عنها الناشرون أثناء اجتماع مرتقب لقادة بلدان مجموعة السبع في إيفيان بشرق فرنسا.

وهيمنت مخاوف قطاع الإعلام حيال مسألة إن كان بإمكان نموذجها التجاري الصمود في ظل صعود الذكاء الاصطناعي، على اجتماع الاتحاد العالمي لناشري الأخبار الذي استمر ثلاثة أيام.

وقال ناشر صحيفة “نيويورك تايمز” آرثر غريغ سولزبرغر أمام اجتماع الاثنين إن عمالقة التكنولوجيا يقومون بـ”استنزاف مواقع الأخبار بدون إذن أو تعويض” لاستخدامها في توفير بيانات تدريب للنماذج اللغوية الكبيرة.

وأضاف أن مبادرة “سبور” (SPUR)، وهي اختصار لـ”معايير حقوق استخدام الناشرين” (Standards for Publisher Usage Rights)، تؤكد أن المحتوى الإخباري الذي تقدمه وسائل الإعلام يتم إنتاجه بتكلفة عالية وأن شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ينبغي أن تدفع سعرا منصفا مقابل استخدامه.

وتشمل أهداف التحالف السعي لتطوير البنى التحتية التي تتيح للناشرين قياس كيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للمحتوى الذي ينتجونه.

بور-ارب/لين/ب ق