مؤسسات إعلامية فرنسية تقاضي “لينكد إن” على خلفية خلاف حول الحقوق المجاورة

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رفعت نحو خمسين مؤسسة صحافية فرنسية دعوى قضائية ضد شبكة “لينكد إن” الاجتماعية الأميركية المخصصة للمهنيين لإجبارها على الامتثال للتشريع الحالي بشأن الحقوق المجاورة، وفق ما أعلنت رابطة صحافة المعلومات (Apig) الأربعاء.

منذ خمس سنوات، يتيح هذا القانون لوكالات الصحافة ووسائل الإعلام الحصول على تعويضات مالية من المنصات عندما يعاد استخدام محتواها من جانب المجموعات الرقمية العملاقة.

وأوضح بيار لويت، رئيس رابطة Apig والرئيس التنفيذي لمجموعة “ليزيكو – لو باريزيان”، في تصريحات أوردتها صحيفة “لو فيغارو”، أن “+لينكد إن+ يستخدم محتوى الصحافة الفرنسية من دون ترخيص وبلا أي بدل مالي منذ خمس سنوات”.

وكانت مجموعة “لوفيغارو” قد رفعت دعوى قضائية ضد شبكة التواصل الاجتماعي المهنية للأسباب نفسها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحيفة “على غرار شركتها الأم مايكروسوفت، التي رفعت عليها رابطة Apig دعوى قضائية في تشرين الثاني/نوفمبر، ترفض +لينكد إن+ نقل البيانات الأساسية لتقييم حجم استخدام المحتوى الصحافي على موقعها والتفاوض على قيمة الحقوق المجاورة”.

وأوضحت أن الكثير من المقالات الصحافية تُنشر بالكامل عبر “لينكد إن”، في أغلب الأحيان من جانب مستخدمي الشبكة الاجتماعية التي تسلط الضوء عليها أيضا في فقرة خاصة بأحدث الأخبار.

وبحسب لويت، إذا كانت المفاوضات مع غوغل بشأن تجديد اتفاقية الإطار المبرمة في عام 2022 لـ300 مؤسسة صحافية “أقل ضراوة” مما كانت عليه قبل خمس سنوات، فإن “العلاقات تدهورت مع ميتا، التي أبرمت مع ذلك اتفاقية الإطار الأولى في عام 2021”.

وتقول المجموعة إن “المحتوى الصحافي بات أقل بروزا من خلال خوارزمية شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وأن نهاية +فيسبوك نيوز+ Facebook News تغير بشكل جذري الأساس الذي استندت إليه حقوق الاتفاقية السابقة”، وفق “لو فيغارو”.

لس/جك/ب ح