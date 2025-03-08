مؤسسة “دبي للمستقبل” ستمول 24 مشروعا بحثيا من جامعات ومؤسسات في دبي

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أعلنت “مؤسسة دبي للمستقبل” اختيار 24 مشروعاً بحثياً من 13 جامعة ومؤسسة أكاديمية شاركت في “مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار في دبي”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأطلق هذه المبادرة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لتوفير التمويل للمشاريع النوعية والمبتكرة التي تسهم بتعزيز مكانة دبي في صدارة مدن العالم الأفضل جاهزية للمستقبل، على ما ذكرت الوكالة الرسمية مساء الجمعة.

وتم اختيار هذه المشاريع من بين 374 مشروعاً مبتكراً قدمتها 41 جامعة ومؤسسة بحثية شاركت في المبادرة التي تمّ إطلاقها قبل أقل من 6 أشهر، واستفاد 219 باحثا من مختلف المستويات من المبادرة في هذه المرحلة، ومن المقرر أن تبدأ الأبحاث في موعد أقصاه 31 آذار/مارس الجاري.

هت/كام