مؤسسة إغاثة غزة: الإقبال الكبير على المساعدات دفعنا لاتخاذ إجراء لتجنب الإصابات

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الأمم المتحدة (رويترز) – قالت مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة إن عدد طالبي المساعدات في موقع توزيعها كان في لحظة ما كبيرا جدا يوم الثلاثاء مما اضطر فريقها إلى التراجع للسماح للناس “بالحصول على المساعدات بأمان وتوزيعها” وتجنب الإصابات.

وأضافت “سكان غزة واجهوا تأخيرا لعدة ساعات في الوصول إلى الموقع بسبب الحصار الذي تفرضه حركة حماس”.

وذكرت المؤسسة أنها وزعت حتى الآن نحو 8000 صندوق غذائي، بإجمالي 462000 وجبة.