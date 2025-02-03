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مؤسسة الاتحاد الخيرية تطلق حملتها الرمضانية “خيركم يصلهم 4”

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أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية عن إطلاق حملتها الرمضانية “خيركم يصلهم 4″، الهادفة إلى ترسيخ قيم التكافل والتراحم وتعزيز العطاء خلال شهر رمضان المبارك، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ “الحملة تركز هذا العام على توسيع نطاق المستفيدين جغرافيا وزيادة الفئات المشمولة بالدعم، من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع الخيرية التي تشمل المير الرمضاني، وإفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، والعيدية، وكفالة الأيتام، إلى جانب مشاريع الوقف الخيري، وحفر الآبار، وبناء المساجد، إضافة إلى تقديم المساعدات المالية والعينية للحالات الإنسانية الأكثر احتياجا”.

وتأتي هذه الحملة تأكيدا للقيم الإماراتية الراسخة في التضامن والتكاتف، حيث تحرص المؤسسة على إشراك المجتمع في أعمال الخير وتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال فرص متعددة للتبرع والتطوع والمشاركة الفاعلة، بحسب المصدر نفسه.

ودعت المؤسسة “الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة الفعالة في دعم المشاريع الخيرية، سواء من خلال التبرعات المالية أو التطوع، بهدف تحقيق الأهداف الإنسانية للحملة وتعزيز روح العطاء خلال الشهر الفضيل”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية