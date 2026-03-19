مؤسسة البترول الكويتية: هجوم بمسيرة على وحدة تشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي

19 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس أن إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات. وذكرت الوكالة عن بيان المؤسسة “تم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)