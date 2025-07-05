مؤسسة غزة الإنسانية: إصابة 2 من موظفي الإغاثة الأمريكيين في القطاع

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من ألكسندر كورنويل وشارلوت جرينفيلد

القدس (رويترز) – ‭ ‬قالت مؤسسة غزة الإنسانية يوم السبت إن اثنين من موظفي الإغاثة الأمريكيين أصيبا بجروح لا تهدد حياتهما في هجوم استهدف موقعا لتوزيع المواد الغذائية في غزة.

وأضافت المؤسسة، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في بيان أن الأمريكيين المصابين يتلقيان العلاج الطبي وحالتهما مستقرة.

وذكرت المؤسسة أن “الهجوم الذي تشير المعلومات الأولية إلى أن مهاجمين ألقيا قنبلتين يدويتين على الأمريكيين وقع في ختام عملية توزيع ناجحة تلقى خلالها الآلاف من سكان غزة الطعام بأمان”.

ويعمل مع مؤسسة غزة الإنسانية متعاقدون عسكريون أمريكيون من القطاع الخاص مكلفون بتأمين مواقعها. وكانت المؤسسة بدأت توزيع المساعدات في قطاع غزة في مايو أيار.

ولم تتضح بعد هوية المسؤولين عن الهجوم. واتهم الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق ما وصفها بأنها “منظمات إرهابية” بتخريب عملية توزيع المساعدات في غزة.

وتشهد غزة تصعيدا في العنف مع استمرار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وذكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة أنها ردت بشكل إيجابي على الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأنها مستعدة للدخول في محادثات.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين.