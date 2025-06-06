مؤسسة غزة الإنسانية: جميع مواقع التوزيع مغلقة وسنعلن موعد فتحها لاحقا

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دبي (رويترز) – قالت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الجمعة إن جميع مواقع توزيع المساعدات التابعة لها مغلقة، ومن المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقا.

وحثت المؤسسة السكان على الابتعاد عن هذه المواقع “حفاظا على سلامتهم”.

وتوقف العمل في مواقع التوزيع بعد سلسلة من وقائع إطلاق النار الدامية بالقرب منها.

كانت المؤسسة بدأت توزيع المساعدات الأسبوع الماضي، وتعرضت لانتقادات لاذعة من منظمات إغاثية بما فيها الأمم المتحدة.