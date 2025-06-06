The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

مؤسسة غزة الإنسانية: جميع مواقع التوزيع مغلقة وسنعلن موعد فتحها لاحقا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قالت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة يوم الجمعة إن جميع مواقع توزيع المساعدات التابعة لها مغلقة، ومن المقرر إعلان موعد إعادة فتحها لاحقا.

وحثت المؤسسة السكان على الابتعاد عن هذه المواقع “حفاظا على سلامتهم”.

وتوقف العمل في مواقع التوزيع بعد سلسلة من وقائع إطلاق النار الدامية بالقرب منها.

كانت المؤسسة بدأت توزيع المساعدات الأسبوع الماضي، وتعرضت لانتقادات لاذعة من منظمات إغاثية بما فيها الأمم المتحدة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
10 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية